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الرئيس الأوكراني: يجب تفعيل منظومة الدفاع الجوي المشترك في أوروبا كما تم في الشرق الأوسط فكل الأرواح ثمينة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-08-2024 | 08:56
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