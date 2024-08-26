وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع: مصر جددت تأكيدها لكافة الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا (الجزيرة)

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