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الرئاسة الإيرانية: بزشكيان أعرب لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر عن تقديره لجهود الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-08-2024 | 11:59
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