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"الجزيرة" عن "القناة 12" الإسرائيلية: منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية قرب مدينة نهاريا شمالي إسرائيل

Lebanon 24
26-08-2024 | 12:29
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