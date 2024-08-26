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الجيش الإسرائيلي: 90% من الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" فجر الأحد أطلِقت من مناطق ومرافق مدنية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-08-2024 | 14:07
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