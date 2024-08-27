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متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارع "أيالون" محور المرور الرئيسي وسط "تل أبيب" للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة الأسرى (الميادين)

Lebanon 24
27-08-2024 | 01:14
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