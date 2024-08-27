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مصدر عسكري إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية": ما قمنا به جنوب الليطاني قادرون على القيام به شماله

Lebanon 24
27-08-2024 | 05:16
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