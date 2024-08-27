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وزير الطاقة وليد فياض من منشآت نفط طرابلس بعد وصول باخرة الفيول الجزائري: أريد أن أتشكر الجزائر التي وضعت قدراتها في خدمة لبنان

Lebanon 24
27-08-2024 | 11:13
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