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ارتفاع عدد الشهداء إلى 33 إثر تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)

Lebanon 24
27-08-2024 | 11:47
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