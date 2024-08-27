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الرئيس الإيراني: إذا أقمنا علاقات وثيقة مع دول الجوار فإن العقوبات الأميركية لن تستطيع أن تفعل لنا شيئا

Lebanon 24
27-08-2024 | 12:35
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