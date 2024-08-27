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الخارجية الإيرانية: طهران تدين بشدة التصريحات والمشاريع المتعلقة بهذا الشأن وتحذر من أي تجاوز على المسجد الأقصى (الميادين)

Lebanon 24
27-08-2024 | 13:08
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