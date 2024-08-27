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موقع "واللا" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نعارض تصريحات بن غفير بشأن إقامة كنيس في الحرم القدسي

Lebanon 24
27-08-2024 | 16:15
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