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كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بالاشتراك مع كتائب الأنصار خط الإمداد في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من عيار "100" ملم (الميادين)

Lebanon 24
27-08-2024 | 16:16
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