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وكالة موديز: أي صراع عسكري بين إسرائيل وحزب الله أو إيران قد يؤدي لعواقب ائتمانية كبيرة على دائني إسرائيل

Lebanon 24
27-08-2024 | 16:28
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