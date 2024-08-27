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وزير الخارجية الأردني: على مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

Lebanon 24
27-08-2024 | 17:06
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