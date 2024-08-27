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الصحة الفلسطينية: شهيد و3 إصابات بينها إصابة حرجة جراء اقتحام الاحتلال لمدينة جنين

Lebanon 24
27-08-2024 | 17:53
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