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مدير دائرة الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة: طواقمنا غير قادرة على الوصول إلى الشهداء في مخيم الفارعة

Lebanon 24
27-08-2024 | 23:27
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