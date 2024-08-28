Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الروسية تقول عن زيارة غروسي لمحطة كورسك النووية إنها تريد موقفا أكثر وضوحا

Lebanon 24
28-08-2024 | 01:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: موسكو تريد موقفا أكثر موضوعية ووضوحا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة كورسك النووية (الشرق)
lebanon 24
28/08/2024 10:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: محطتا زابوريجيا وكورسك للطاقة النووية أهداف لأعمال إرهابية إجرامية تقوم بها كييف
lebanon 24
28/08/2024 10:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تقول إن محادثات السلام مع أوكرانيا "ستتوقف طويلا" بعد هجمات كييف على منطقة كورسك
lebanon 24
28/08/2024 10:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة النووية الروسية: التوغل الأوكراني يشكل تهديدا لمحطة كورسك النووية (العربية)
lebanon 24
28/08/2024 10:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:11 | 2024-08-28
03:05 | 2024-08-28
02:48 | 2024-08-28
02:35 | 2024-08-28
02:03 | 2024-08-28
01:49 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24