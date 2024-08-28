Advertisement

أخبار عاجلة

طوارئ بلدية طولكرم: الاحتلال يستهدف تدمير البنية التحتية من أجل قطع الخدمة عن المدينة والمخيمات في طولكرم

Lebanon 24
28-08-2024 | 01:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفل بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال بعنتبا قرب طولكرم في الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
28/08/2024 10:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم
lebanon 24
28/08/2024 10:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية دير البلح: نزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة
lebanon 24
28/08/2024 10:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية كفر جمال جنوبي طولكرم
lebanon 24
28/08/2024 10:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:11 | 2024-08-28
03:05 | 2024-08-28
02:48 | 2024-08-28
02:35 | 2024-08-28
02:03 | 2024-08-28
01:49 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24