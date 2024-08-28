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رويترز: مفاوضون إسرائيليون وأميركيون ومصريون وقطريون يجتمعون في الدوحة اليوم لإجراء محادثات "فنية عملية" لوقف النار

Lebanon 24
28-08-2024 | 04:10
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