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الجيش الروسي: قوات أوكرانية كبيرة غادرت عدة مواقع على المشارف الشرقية لمدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك (الشرق)

Lebanon 24
28-08-2024 | 04:38
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