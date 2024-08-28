Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر أوروبية للعربية: التوترات الحالية بين إسرائيل وإيران لا تؤثر على المفاوضات النووية

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر أوروبية للعربية: إيران بعثت بإشارات تؤكد رغبتها في استئناف المفاوضات النووية
lebanon 24
28/08/2024 14:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو استبعد وزير الأمن ورئيس أركان الجيش من الاجتماعات مع طاقم المفاوضات
lebanon 24
28/08/2024 14:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: من المرجح بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن الرهائن بعد أن تهدأ التوترات الإقليمية (سكاي نيوز)
lebanon 24
28/08/2024 14:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 عن مصادر إسرائيلية: انتقادات حادة لنتنياهو في فريق المفاوضات وتوقعات باستقالة ممثل الجيش
lebanon 24
28/08/2024 14:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:53 | 2024-08-28
07:44 | 2024-08-28
07:43 | 2024-08-28
07:39 | 2024-08-28
07:35 | 2024-08-28
07:24 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24