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ميقاتي: إن تجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد

Lebanon 24
28-08-2024 | 10:22
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