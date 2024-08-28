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"الخارجية" التركية: ندين بشدة العملية غير القانونية التي بدأتها إسرائيل في الضفة الغربية وتصريح وزير الخارجية الإسرائيلي بأنهم سينقلون ممارساتهم في غزة إلى الضفة (الاناضول)

Lebanon 24
28-08-2024 | 11:27
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