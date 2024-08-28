"الخارجية" التركية: ندين بشدة العملية غير القانونية التي بدأتها إسرائيل في الضفة الغربية وتصريح وزير الخارجية الإسرائيلي بأنهم سينقلون ممارساتهم في غزة إلى الضفة (الاناضول)

Lebanon 24