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نتنياهو من الحدود مع لبنان: أحبطنا قبل أيام هجوما مفاجئا لـ"حزب الله" ودمرنا آلاف الصواريخ قصيرة المدى التي كانت تستهدفنا

Lebanon 24
28-08-2024 | 12:12
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