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وزير الخارجية الإيراني: اغتيال هنية وسياسة نتنياهو بتوسيع الحرب عاملان لزيادة التوتر في المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-08-2024 | 13:14
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