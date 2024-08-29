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الدفاع الجوي الأوكراني يسقط أكثر من 12 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في هجومها الثالث على كييف

Lebanon 24
29-08-2024 | 01:17
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