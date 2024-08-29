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شهداء ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين قرب منطقة أصداء غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-08-2024 | 06:07
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