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مسؤول بالأونروا: مليونا فلسطيني محاصرون في منطقة ضيقة بما يسمى المنطقة الآمنة التي تشكل 11% من مساحة قطاع غزة
Lebanon 24
29-08-2024
|
08:10
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