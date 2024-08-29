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موقع "واللا" عن الجيش الإسرائيلي: مسؤولون بارزون في المستوطنات يرفضون التصدي لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:28
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