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جيروزاليم بوست عن استطلاع لمعهد ميسغاف: 49% من جنود الاحتياط يرون أن على رئيس الأركان الإسرائيلي الاستقالة

Lebanon 24
29-08-2024 | 11:05
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