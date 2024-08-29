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الخارجية الألمانية: إسرائيل قوة احتلال في الضفة الغربية أي أنها ملزمة بحفظ النظام وإنهاء الاحتلال بأقرب وقت

Lebanon 24
29-08-2024 | 11:16
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