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هيئة البث الإسرائيلية: أحد أسباب العملية في شمال الضفة إحباط محاولة تنفيذ عملية تسلل خطيرة بإحدى المستوطنات

Lebanon 24
29-08-2024 | 14:42
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