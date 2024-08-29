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البنتاغون: نحتفظ بحق الرد في الموعد والمكان الذي نختاره في حال تعرضت قواتنا للهجوم في العراق أو سوريا

Lebanon 24
29-08-2024 | 14:51
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