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انسحاب الجيش الاسرائيلي من مدينة طولكرم ومخيماتها وطواقم الإسعاف تبدأ بالدخول (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-08-2024 | 15:40
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