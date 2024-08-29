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القناة 12 الإسرائيلية: وثائق مسربة من جهاز الشاباك تظهر أن تقديراته قبل 7 تشرين الاول تعتبر أن حماس تميل للهدوء

Lebanon 24
29-08-2024 | 16:22
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