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كامالا هاريس: أنا والرئيس بايدن نعمل على مدار الساعة لتحرير الرهائن الإسرائيليين والوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
29-08-2024 | 17:34
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