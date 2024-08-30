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يديعوت أحرونوت: رئيس الشاباك حذر نتنياهو في 24 تموز 2023 من أن الحرب قادمة وقال له لا أستطيع تحديد اليوم والوقت بالضبط ولكن هذا هو التحذير
Lebanon 24
30-08-2024
|
01:41
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