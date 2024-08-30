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هيئة عائلات الأسرى: التصديق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا يثبت أن نتنياهو لا يضيع فرصة لإفشال صفقة تبادل

Lebanon 24
30-08-2024 | 01:46
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