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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الوفد المفاوض غادر الدوحة وهناك تقدم في بعض النقاط غير المرتبطة بمحور فيلادلفيا

Lebanon 24
30-08-2024 | 03:44
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