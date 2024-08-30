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الجيش الإسرائيلي: دمرنا 6 أنفاق بطول 6 كلم في جنوب قطاع غزة (العربية)

Lebanon 24
30-08-2024 | 05:33
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