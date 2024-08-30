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لا إصابات جراء تعرض موكب يضم فريق "العربية" لقصف بمسيرة في كورسك بروسيا (العربية)
Lebanon 24
30-08-2024
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10:02
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