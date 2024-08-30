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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي الأخير على خاركيف الأوكرانية إلى 5 قتلى و40 جريحا (رويترز)

Lebanon 24
30-08-2024 | 11:08
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