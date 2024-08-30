Advertisement

أخبار عاجلة

المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا: إغلاق الحقول النفطية تسبب بخسارة نحو 63% من إجمالي إنتاج النفط (العربية)

Lebanon 24
30-08-2024 | 11:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نشكر لرئيس وزراء العراق متابعته الحثيثة لكل ما من شأنه أن يدعم لبنان ويساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لا سيما لجهة توفير المساعدات في مجالات عديدة وأبرزها النفطية لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية
lebanon 24
30/08/2024 20:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يقلص إنتاج النفط: خطوة نحو توازن السوق
lebanon 24
30/08/2024 20:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الشركة الليبية للنفط: 1.5 مليون برميل بنحو 120 مليون دولار خسائر توقف الإنتاج
lebanon 24
30/08/2024 20:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الصينية تقول إن "مغامرات" الفلبين قد تتسبب في حوادث بحرا وجوا (العربية)
lebanon 24
30/08/2024 20:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:31 | 2024-08-30
13:25 | 2024-08-30
13:23 | 2024-08-30
12:56 | 2024-08-30
12:46 | 2024-08-30
12:42 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24