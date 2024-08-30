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الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية قصفت منصات إطلاق تابعة لـ "حزب الله" في مناطق بجنوب لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
30-08-2024
|
12:38
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