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مدير المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة: الهدنة الإنسانية لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستبدأ في الأول من ايلول (الجزيرة)

Lebanon 24
30-08-2024 | 15:11
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