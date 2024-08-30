رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل: نحنُ مع "حزب الله" في الدفاع عن لبنان لكننا لسنا معه عندما يفتح حرباً كما إننا مع استراتجية دفاعية لا استراتيجية هجومية

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