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رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل: نحنُ مع "حزب الله" في الدفاع عن لبنان لكننا لسنا معه عندما يفتح حرباً كما إننا مع استراتجية دفاعية لا استراتيجية هجومية

Lebanon 24
30-08-2024 | 15:13
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