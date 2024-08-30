باسيل: سنخبركم عن المعاناة في الشأن الداخلي لـ"التيار" الذي لا خوف عليه طالما لديه فكرٌ وقضية ولن تجدوا في هذا الوطن الصعب تياراً سياسياً على هذا القدر من الحرية والإستقلالية والقدرة على المعارك المستحيلة

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