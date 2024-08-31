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رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل جهودنا لإحباط الإرهاب في البلدات والطرق ومناطق التماس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
31-08-2024 | 05:24
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