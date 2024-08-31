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وزير الدفاع التركي: لا توجد مشكلات تواجه عودة العلاقات مع دمشق وأي عقبات يمكن حلها بين الطرفين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
31-08-2024 | 07:17
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